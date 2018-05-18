Володимир Гройсман пообіцяв зробити щеплення від кору перед камерами

Зараз в Україні достатньо вакцин, аби максимально провести вакцинацію. А спалахи кору – це наслідки того, що українці тривалий час не вакцинувалися так, як це було потрібно робити.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

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"Щеплення роблять раз на 5 років. У перший рік життя, а потім коли дитині 6 років. Так от, хочу зазначити, все те, що ми сьогодні пожинаємо – це те, чого не було 6 років тому. А тоді ніхто нікого не щеплював, і ніхто про це не думав. І тому ми маємо такі спалахи", – сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр запевнив, що аби підтвердити безпечність вакцинації, він особисто перед камерами зробить щеплення.

І я першим буду робити цю вакцинацію перед телебаченням, щоб ніхто цього не лякався, бо це нормальний захист життя та здоров'я українських громадян,

– наголосив глава уряду.

"Тому давайте не спихувати це на МОЗ, а давайте вносити зімни у законодавство, щоб зробити щеплення обов'язковим. Але зробити так, що першим щеплення проходить прем’єр-міністр і народні депутати, щоб люди знали, що це безпечно", – підсумував Гройсман.

У МОЗ зазначають, що минулого тижня на кір захворіли 1400 осіб, з них 756 - діти.