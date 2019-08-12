Владимир Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства: список
Владимир Зеленский подписал указ об утверждении нового состава комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины. Согласно указу, комиссия будет состоять из 14 членов.
В новый состав комиссии, в частности, вошли представители министерств, силовых структур и Офиса Президента, о чем говорится в указе №513/2019 на сайте Президента Украины.
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Состав комиссии по вопросам гражданства:
- Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата Офиса Президента Украины, председатель комиссии;
- Моисеев Максим Викторович – заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель председателя комиссии;
- Баранецкий Руслан Федорович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Башей Ольга Алексеевна – советник заместителя министра обороны Украины, волонтер;
- Войналович Виктор Анатольевич – заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доктор политических наук;
- Дыба Светлана Григорьевна – главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь комиссии;
- Заяц Андрей Иванович – государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
- Лысюк Юрий Александрович – начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля администрации Государственной пограничной службы Украины;
- Либанова Элла Марленовна – директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины;
- Науменко Наталья Николаевна – первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины;
- Оваденко Игорь Васильевич – руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обуховщины "Союз свободных духом";
- Руснак Иван Степанович – первый заместитель министра обороны Украины;
- Сукманова Елена Валерьевна – первый заместитель министра юстиции Украины;
- Тахтай Алексей Владимирович – государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.
Что известно о комиссии по вопросам гражданства?
Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины рассматривает заявления о приеме в гражданство Украины, выходе из него и представления о потере гражданства и вносит предложения Президенту Украины по удовлетворению этих заявлений и представлений.
Кроме того, комиссия возвращает документы о принятии в гражданство Украины или о выходе из него уполномоченному центральному органу исполнительной власти по вопросам гражданства или Министерству иностранных дел Украины для их оформления. А также контролирует выполнение решений, принятых Президентом Украины по вопросам гражданства.