Владимир Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства: список

Владимир Зеленский подписал указ об утверждении нового состава комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины. Согласно указу, комиссия будет состоять из 14 членов.

В новый состав комиссии, в частности, вошли представители министерств, силовых структур и Офиса Президента, о чем говорится в указе №513/2019 на сайте Президента Украины.

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Состав комиссии по вопросам гражданства:

Днепров Алексей Сергеевич – руководитель аппарата Офиса Президента Украины, председатель комиссии ;

; Моисеев Максим Викторович – заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель председателя комиссии;

Баранецкий Руслан Федорович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Башей Ольга Алексеевна – советник заместителя министра обороны Украины, волонтер;

Войналович Виктор Анатольевич – заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины, доктор политических наук;

Дыба Светлана Григорьевна – главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь комиссии ;

; Заяц Андрей Иванович – государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;

Лысюк Юрий Александрович – начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля администрации Государственной пограничной службы Украины;

Либанова Элла Марленовна – директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины;

Науменко Наталья Николаевна – первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины;

Оваденко Игорь Васильевич – руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обуховщины "Союз свободных духом";

Руснак Иван Степанович – первый заместитель министра обороны Украины;

Сукманова Елена Валерьевна – первый заместитель министра юстиции Украины;

Тахтай Алексей Владимирович – государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.

Что известно о комиссии по вопросам гражданства?

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины рассматривает заявления о приеме в гражданство Украины, выходе из него и представления о потере гражданства и вносит предложения Президенту Украины по удовлетворению этих заявлений и представлений.



Кроме того, комиссия возвращает документы о принятии в гражданство Украины или о выходе из него уполномоченному центральному органу исполнительной власти по вопросам гражданства или Министерству иностранных дел Украины для их оформления. А также контролирует выполнение решений, принятых Президентом Украины по вопросам гражданства.