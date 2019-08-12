Володимир Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства: список

Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комісії з питань громадянства при Президентові України. Згідно з указом, комісія складатиметься з 14 членів.

До нового складу комісії, зокрема, увійшли представники міністерств, силових структур та Офісу Президента, про що зазначається в указі №513/2019 на сайті Президента України.

Цікаво: Бурштинові справи: Зеленський вимагає масових звільнень правоохоронців на Житомирщині

Склад комісії з питань громадянства:

Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, голова комісії ;

; Моісєєв Максим Вікторович – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород, керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник голови комісії ;

; Баранецький Руслан Федорович – перший заступник голови Служби безпеки України;

Башей Ольга Олексіївна – радник заступника міністра оборони України, волонтер;

Войналович Віктор Анатолійович – завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук;

Диба Світлана Григорівна – головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії ;

; Заяць Андрій Іванович – державний секретар Міністерства закордонних справ України;

Лисюк Юрій Олександрович – начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю адміністрації Державної прикордонної служби України;

Лібанова Елла Марленівна – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України;

Науменко Наталія Миколаївна – перший заступник голови Державної міграційної служби України;

Оваденко Ігор Васильович – керівник громадської організації "Громадсько-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом";

Руснак Іван Степанович – перший заступник міністра оборони України;

Сукманова Олена Валеріївна – перший заступник міністра юстиції України;

Тахтай Олексій Володимирович – державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.

Що відомо про комісію з питань громадянства?Комісія з питань громадянства при Президентові України розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з нього та подання про втрату громадянства і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань.



Крім того, комісія повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з нього уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення. А також контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.