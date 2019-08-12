Володимир Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства: список
Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нового складу комісії з питань громадянства при Президентові України. Згідно з указом, комісія складатиметься з 14 членів.
До нового складу комісії, зокрема, увійшли представники міністерств, силових структур та Офісу Президента, про що зазначається в указі №513/2019 на сайті Президента України.
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Склад комісії з питань громадянства:
- Дніпров Олексій Сергійович – керівник апарату Офісу Президента України, голова комісії;
- Моісєєв Максим Вікторович – заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород, керівник управління з питань громадянства Офісу Президента України, заступник голови комісії;
- Баранецький Руслан Федорович – перший заступник голови Служби безпеки України;
- Башей Ольга Олексіївна – радник заступника міністра оборони України, волонтер;
- Войналович Віктор Анатолійович – завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук;
- Диба Світлана Григорівна – головний консультант управління з питань громадянства Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України, відповідальний секретар Комісії;
- Заяць Андрій Іванович – державний секретар Міністерства закордонних справ України;
- Лисюк Юрій Олександрович – начальник управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного контролю адміністрації Державної прикордонної служби України;
- Лібанова Елла Марленівна – директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України;
- Науменко Наталія Миколаївна – перший заступник голови Державної міграційної служби України;
- Оваденко Ігор Васильович – керівник громадської організації "Громадсько-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом";
- Руснак Іван Степанович – перший заступник міністра оборони України;
- Сукманова Олена Валеріївна – перший заступник міністра юстиції України;
- Тахтай Олексій Володимирович – державний секретар Міністерства внутрішніх справ України.
Що відомо про комісію з питань громадянства?Комісія з питань громадянства при Президентові України розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з нього та подання про втрату громадянства і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань.
Крім того, комісія повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід з нього уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення. А також контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.