Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон: где, когда и для кого

Президент Украины Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации, который продлится весь день. Мероприятие состоится в четверг, 10 октября, в ресторане Kyiv Food Market, расположенного в столице на улице Московской, 8.

Начнется пресс-марафон в 10 часов утра и продлится в течении всего дня, сообщает Офис Президента Украины.

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Представители средств массовой информации смогут группами по 7-10 человек пообщаться с президентом и задать ему вопросы. Такие группы будут меняться каждые полчаса, а формироваться будут по списку аккредитации.

Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

От каждого средства массовой информации участие в мероприятии сможет принять только один журналист, один фотограф и один оператор.

Какие темы могут обсуждаться на встрече Зеленского с журналистами

В последнее время у украинского общества, а в том числе и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них:

Формула Штайнмайера

не всё общество соглашается с согласованием формулы Штайнмайера, как возможности урегулировать военные действия на Донбассе. Например, в большинстве городов Украины в это воскресенье состоялись вече "против капитуляции";

Разведение войск

в обществе и политических кругах до сих пор существует несколько мнений относительно разведения войск на Донбассе. Когда часть людей верит, что это поможет закончить войну, другие утверждают: украинские военные просто покинут "обласканные" позиции;

Скандалы с пресс-секретарем Зеленского Мендель

скандальное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель возмутило медиа-сообщество. До этого дошло после того, как она силой оттолкнула журналиста. Впоследствии и другие представители СМИ утверждали: это уже не впервые.