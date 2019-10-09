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      Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон: где, когда и для кого

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      Зеленский проведет большой пресс-марафон со СМИ
      Зеленский проведет большой пресс-марафон со СМИ / ua.news

      Президент Украины Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон для представителей средств массовой информации, который продлится весь день. Мероприятие состоится в четверг, 10 октября, в ресторане Kyiv Food Market, расположенного в столице на улице Московской, 8.

      Начнется пресс-марафон в 10 часов утра и продлится в течении всего дня, сообщает Офис Президента Украины.

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      Представители средств массовой информации смогут группами по 7-10 человек пообщаться с президентом и задать ему вопросы. Такие группы будут меняться каждые полчаса, а формироваться будут по списку аккредитации.

      Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

      От каждого средства массовой информации участие в мероприятии сможет принять только один журналист, один фотограф и один оператор.

      Какие темы могут обсуждаться на встрече Зеленского с журналистами

      В последнее время у украинского общества, а в том числе и журналистов, накопилось немало тем, которые интересно было бы обсудить с президентом Украины. Среди них:

      Формула Штайнмайера
      не всё общество соглашается с согласованием формулы Штайнмайера, как возможности урегулировать военные действия на Донбассе. Например, в большинстве городов Украины в это воскресенье состоялись вече "против капитуляции";

      Разведение войск
      в обществе и политических кругах до сих пор существует несколько мнений относительно разведения войск на Донбассе. Когда часть людей верит, что это поможет закончить войну, другие утверждают: украинские военные просто покинут "обласканные" позиции;

      Скандалы с пресс-секретарем Зеленского Мендель
      скандальное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель возмутило медиа-сообщество. До этого дошло после того, как она силой оттолкнула журналиста. Впоследствии и другие представители СМИ утверждали: это уже не впервые.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Владимир Зеленский Новости Киева Формула Штайнмайера Юлия Мендель Президент Украины Офіс Президента
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