Домой после более чем трехлетнего плена вернулся защитник Мариуполя журналист Владимир Чертушкин, передает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.
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Защитник Мариуполя
Радостную весть об освобождении Владимира в Facebook сообщила его жена – Анна.
Дорогие друзья! С большой радостью сообщаю, что нашего Вову освободили! Он наконец дома!,
– говорится в посте.
В мирном Мариуполе Владимир работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". В ряды Вооруженных сил Украины вступил незадолго до вторжения России. В январе 2022 года получил должность пресс-офицера 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя.
С первых дней российского вторжения стал на защиту своего города, находился на "Азовстали", а затем с побратимами оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочерью. Теперь семья сможет быть снова вместе.
Журналист Чертушкин вернулся с плена / Фото Мариупольский городской совет