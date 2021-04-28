Финальный этап конкурса на должность исполнительного директора Украинского культурного фонда состоялся 27 апреля. По итогам голосования Наблюдательного совета УКФ победителем стал Владислав Берковский.

Кроме Берковского, за пост исполнительного директора УКФ соревновались еще 18 кандидатов. Однако во второй этап прошли 12 человек.

Кстати Марина Порошенко до декабря 2019 года возглавляла УКФ

Кто претендовал на должность исполнительного директора УКФ: финальный список

Владислав Берковский,

Александр Журавчак,

Николай Кужельный,

Наталья Кучменко,

Сергей Миранков,

Роман Негриенко,

Ирина Осадчая,

Анастасия Рагимова,

Жанна Румко,

Виктория Снегур,

Олег Соснов,

Оксана Стебельська.

Какими были результаты финального голосования

Владислав Берковский – 6 голосов.

Ирина Осадчая – 2 голоса.

Берковский в своем выступлении отметил, что очень важно налаживание четкой коммуникации между дирекцией и Наблюдательным советом, между самым УКФ и органами исполнительной власти, а также между УКФ и обществом.

По его словам, нужно больше распространять информации об учреждении, об его деятельности, о принципах и требованиях, которые ставят. Также важным является распространение опыта и информации на региональном уровне.

Кто такой Владислав Берковский: краткая биография

Он является специалистом по государственной политике в архивной сфере, источниковедом. Имеет звание кандидата исторических наук.

В 2000 году Берковский закончил гуманитарный факультет Национального университета "Острожская академия". А в феврале 2012 года – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Управление общественным развитием".

С 2015 года возглавляет Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Пшеничного.

Заметим! 31 марта Минкульт назначил исполнительным директором УКФ Ирину Осадчую. Правда, пробыть в этой должности она должна была до назначения руководителя фонда. 14 апреля председателем Наблюдательного совета (главой) УКФ стала Лариса Мудрак. Ее предшественник Михаил Захаревич ушел с должности по собственному желанию.