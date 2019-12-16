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      Марина Порошенко уходит с должности главы Украинского культурного фонда

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      Марина Порошенко сложила полномочия председателя УКФ / 24 канал

      Жена пятого президента Украины Марина Порошенко подала заявление на увольнение с должности председателя Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

      Владимир Бородянский обратился с соответствующей просьбой к наблюдательному совету УКФ еще на прошлой неделе, об этом министр культуры, молодежи и спорта написал в своем телеграм-канале.

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      Марина Порошенко подала заявление на увольнение 16 декабря. Бородянский также добавил, что нового главу УКФ изберут на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

      Убежден, что для государственной институции, которой является УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить заполитизированность позиции председателя наблюдательного совета,
      – рассказал Бородянский.

      Марина Порошенко считает, что единственной претензией к ней является ее фамилия.

      "Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Обидно, когда люди, которые шли к власти, обещая большие дела, – легко размениваются на мелкие интриги и популистские действия", – сообщила она в своем видеообращении.

      Марина Порошенко также добавила, что не будет бороться за должность, поэтому приняла решение добровольно сложить полномочия председателя УКФ.

      Намерена и дальше заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием и культурными и художественными проектами,
      – добавила она.

      Что надо знать об Украинском культурном фонде?

      Его создали в 2017 году. Цель этого государственного учреждения:

      • содействие развитию национальной культуры и искусства в государстве,
      • обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию,
      • поддержка культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

      Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта Петр Порошенко
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