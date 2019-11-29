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      Объявлен новый конкурс на должность главы Госкино: власть отказалась назначить Синькевич

      16 Читати новину українською
      Владимир Бородянский / mediananny.com

      Кабинет министров перезапустил конкурс на должность главы Государственного агентства по вопросам кино.

      Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      К теме: Киносообщество вышло на акцию протеста в связи с избранием председателя Госкино

      В то же время, первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, комментируя судебные разбирательства относительно предыдущего конкурса, отметил, что государство обязательно учтет будущие решения суда.

      Коротко о скандале с избранием председателя Госкино

      Госкино без главы уже несколько месяцев. А единственная кандидатка Юлия Синькевич, которая набрала достаточное количество баллов на трех этапах тестирования, не прошла собеседование с комиссией агентства по вопросам госслужбы.

      Украинская киноиндустрия убеждена, что собеседование было нечестным и видят в этом политический подтекст. Есть подозрения, что это место держали для "своего" кандидата от власти.

      25 ноября на акцию протеста под Национальное агентство по вопросам госслужбы вышли представители киноиндустрии.

      Государственное агентство Украины по вопросам кино входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии. Госкино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином.

      Актуально: Мы это так просто не оставим, – Ирма Витовская о скандале в Госкино

      Что известно о Юлии Синькевич?
      Киевлянка Юлия Синькевич является главой Одесского кинофестиваля уже 10 лет, а также культурным менеджером и продюсером. Кроме этого, она известная личность за рубежом. Она является членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также Украинского оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила сопродюсером фильма "Родные" (2016 года).

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости LifeStyle Министерство культуры Украины Владимир Бородянский Кино
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