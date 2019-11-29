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      Оголошено новий конкурс на посаду глави Держкіно: влада відмовилася призначити Сінькевич

      876 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський / mediananny.com

      Кабінет міністрів перезапустив конкурс на посаду глави Державного агентства з питань кіно.

      Про це на пресконференції у п'ятницю повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

      До теми: Кіноспільнота вийшла на акцію протесту через обрання голови Держкіно

      Водночас, перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук, коментуючи судові розгляди щодо попереднього конкурсу, зазначив, що держава обов'язково врахує майбутні рішення суду.

      Коротко про скандал із обранням голови Держкіно

      Держкіно без очільника вже кілька місяців. А єдина кандидатка Юлія Сінькевич, яка набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування, не пройшла співбесіду з комісією агентства з питань держслужби.

      Українська кіноіндустрія переконана, що співбесіда була нечесною та вбачають у цьому політичний підтекст. Є підозри, що це місце тримали для "свого" кандидата від влади.

      25 листопада на акцію протесту під Національне агентство з питань держслужби вийшли представники кіноіндустрії.

      Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

      Актуально: Ми це так просто не залишимо, – Ірма Вітовська про скандал у Держкіно

      Що відомо про Юлію Сінькевич?Киянка Юлія Сінькевич є очільницею Одеського кінофестивалю вже 10 років, а також культурним менеджером та продюсером. Окрім цього, вона є знаною особистістю за кордоном. Вона є членкинею Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Сінькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини LifeStyle Кіно Володимир Бородянський Міністерство культури України
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