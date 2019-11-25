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      Кіноспільнота вийшла на акцію протесту через обрання голови Держкіно

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      На акцію протесту під Національне агентство з питань держслужбиви йшли представники кіноіндустрії. Митці обурені результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно.

      Єдина кандидатка Юлія Сінькевич, яка набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування, не пройшла співбесіду з комісією агентства з питань держслужби.

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      Держагентство з питань кіно вже декілька місяців не працює на повну потужність. Після того, як Пилип Іллєнко склав свої повноваження, був оголошений конкурс на цю посаду. На одному з останніх етапів – це була співбесіда з агентством з питань держслужби і Юлія Сінькевич її не пройшла.

      кіно держкіно
      Протест на підтримку Юлії Сінькевич / Фото: censor.net

      Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

      Це й обурило представників кіноіндустрії. Вони хочуть, щоб Нацагентство з питань держслужби переглянуло результати. І Держкіно отримало очільника, бо це блокує роботу і проєкти не можуть отримати фінансування.

      Вся наша робота зараз стоїть і ми чекаємо нового голову Держкіно, бо без нього нічого не буде. Чому Юлія Сінькевич? Їй дійсно довіряє частина кіноіндустрії. Люди ж бачать, як до неї ставиться спільнота і вони її, фактично, "зарізали". Це наштовхує на думку, що є намагання протягнути свого зручного кандидата, який буде формувати політику Держкіно,
      – сказав кінорежисер Валентин Васянович.

      Потім представників кіноіндустрії запросили на зустріч з головою агентства Нацкомісії з питань держслужби Олександром Стародубцевим.

      держкіно
      Зустріч митців з головою Нацкомісії з питань держслужби / Фото: 24 канал

      держкіно
      Зустріч митців з головою Нацкомісії з питань держслужби / Фото: 24 канал

      На посаду голови Держкіно претендувало 13 людей. Серед них був режисер фільму "Слуга народу" та актор серіал "Свати" – Олексій Кірющенко. Проте він на першому етапі не склав тест з англійської мови і не пройшов далі. 8 кандидатів відсіялося згодом і єдина, хто пройшла всі тестування на комп’ютері та співбесіду Юлія Сінькевич.

      Що відомо про скандал із серіалом "Свати"?У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. А все через гучні антиукраїнські публічні заяви артиста, в яких, зокрема, йшлося про підтримку анексії Криму.

      Мінкультури внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці. А "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні. 10 січня 2019 року телеканал "1+1" подав до суду на Мінкульт. А вже у березні заборону на показ скасували, а російському актору дозволили в'їзд в Україну.

      Читайте також: На пост глави Держкіно претендують п'ятеро кандидатів: серед них актор "Слуги народу"

      22 листопада представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту, прем'єр-міністру й міністру культури, молоді та спорту на підтримку Юлії Сінькевич

      держкіно
      Текст відкритого листа

      Що відомо про Юлію Сінькевич?Киянка є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Сінькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Кіно Одеський кінофестиваль
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