Кіноспільнота вийшла на акцію протесту через обрання голови Держкіно

На акцію протесту під Національне агентство з питань держслужбиви йшли представники кіноіндустрії. Митці обурені результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно.

Єдина кандидатка Юлія Сінькевич, яка набрала достатню кількість балів на трьох етапах тестування, не пройшла співбесіду з комісією агентства з питань держслужби.

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Держагентство з питань кіно вже декілька місяців не працює на повну потужність. Після того, як Пилип Іллєнко склав свої повноваження, був оголошений конкурс на цю посаду. На одному з останніх етапів – це була співбесіда з агентством з питань держслужби і Юлія Сінькевич її не пройшла.



Протест на підтримку Юлії Сінькевич / Фото: censor.net

Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії. Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

Це й обурило представників кіноіндустрії. Вони хочуть, щоб Нацагентство з питань держслужби переглянуло результати. І Держкіно отримало очільника, бо це блокує роботу і проєкти не можуть отримати фінансування.

Вся наша робота зараз стоїть і ми чекаємо нового голову Держкіно, бо без нього нічого не буде. Чому Юлія Сінькевич? Їй дійсно довіряє частина кіноіндустрії. Люди ж бачать, як до неї ставиться спільнота і вони її, фактично, "зарізали". Це наштовхує на думку, що є намагання протягнути свого зручного кандидата, який буде формувати політику Держкіно,

– сказав кінорежисер Валентин Васянович.

Потім представників кіноіндустрії запросили на зустріч з головою агентства Нацкомісії з питань держслужби Олександром Стародубцевим.



Зустріч митців з головою Нацкомісії з питань держслужби / Фото: 24 канал



Зустріч митців з головою Нацкомісії з питань держслужби / Фото: 24 канал

На посаду голови Держкіно претендувало 13 людей. Серед них був режисер фільму "Слуга народу" та актор серіал "Свати" – Олексій Кірющенко. Проте він на першому етапі не склав тест з англійської мови і не пройшов далі. 8 кандидатів відсіялося згодом і єдина, хто пройшла всі тестування на комп’ютері та співбесіду Юлія Сінькевич.

Що відомо про скандал із серіалом "Свати"?У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. А все через гучні антиукраїнські публічні заяви артиста, в яких, зокрема, йшлося про підтримку анексії Криму.



Мінкультури внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці. А "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні. 10 січня 2019 року телеканал "1+1" подав до суду на Мінкульт. А вже у березні заборону на показ скасували, а російському актору дозволили в'їзд в Україну.

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22 листопада представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту, прем'єр-міністру й міністру культури, молоді та спорту на підтримку Юлії Сінькевич



Текст відкритого листа

Що відомо про Юлію Сінькевич?Киянка є генеральним продюсером Одеського Міжнародного Кінофестивалю, членом наглядової ради та співзасновницею Української кіноакадемії, членом Європейської кіноакадемії, членом Національної спілки кінематографістів України (з 2018), а також членом Українського оскарівського комітету (з 2019). Також Юлія Сінькевич виступила співпродюсеркою фільму "Рідні" (2016 року).