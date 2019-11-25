Киносообщество вышло на акцию протеста в связи с избранием председателя Госкино

На акцию протеста под Национальное агентство по вопросам держслужбы вышли представители киноиндустрии. Художники возмущены результатом конкурса на должность главы Госагентства по вопросам кино.

Единственная кандидат Юлия Синькевич, которая набрала достаточное количество баллов на трех этапах тестирования, не прошла собеседование с комиссией агентства по вопросам госслужбы.

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Госагентство по вопросам кино уже несколько месяцев не работает на полную мощность. После того, как Филипп Ильенко сложил свои полномочия, был объявлен конкурс на эту должность. На одном из последних этапов было собеседование с агентством по вопросам госслужбы, и Юлия Синькевич его не прошла.



Протест в поддержку Юлии Синькевич / Фото: censor.net

Государственное агентство Украины по вопросам кино входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии. Госкино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином.

Это и возмутило представителей киноиндустрии. Они хотят, чтобы Нацагентство по вопросам госслужбы пересмотрело результаты. И Госкино получило руководителя, потому что это блокирует работу и несколько проектов не могут получить финансирование.

Вся наша работа сейчас стоит и мы ждем нового председателя Госкино, потому что без него ничего не будет. Почему Юлия Синькевич? Ей действительно доверяет часть киноиндустрии и это очень странно, потому что она прошла все тесты на собеседовании. Люди же видят, как к ней относится сообщество и они ее фактически "зарезали". Это наталкивает на мысль, что есть попытки протянуть своего удобного кандидата, который будет формировать политику Госкино,

– сказал кинорежиссер Валентин Васянович.

Затем представителей киноиндустрии пригласили на встречу с главой агентства Нацкомиссии по вопросам госслужбы Александром Стародубцевым.



Встреча художников с главой Нацкомиссии по вопросам госслужбы / Фото: 24 канал

На должность председателя Госкино претендовало 13 человек. Среди них был режиссер фильма "Слуга народа" и актер сериал "Сваты" – Алексей Кирющенко. Однако он на первом этапе не сдал тест по английскому языку и не прошел дальше. 8 кандидатов отсеялось впоследствии и единственная, кто прошел все тестирования на компьютере и собеседование, была Юлия Синькевич.

Что известно о скандале с сериалом "Сваты"?В ноябре 2018 года СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову. А все из-за громких антиукраинских публичных заявлений артиста, в которых, в частности, речь шла о поддержке аннексии Крыма.



Минкультуры внесло Добронравова в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности. А "Сваты" официально запретили транслировать в Украине. 10 января 2019 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт. А уже в марте запрет на показ отменили, а российскому актеру разрешили въезд в Украину.

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22 ноября представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры, молодежи и спорта в поддержку Юлии Синькевич



Текст открытого письма

Что известно о Юлии Синькевич?Киевлянка является генеральным продюсером Одесского Международного Кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018 года), а также членом Украинского оскаровского комитета (с 2019 года). Также Юлия Синькевич выступила сопродюсером фильма "Родные" (2016 года).