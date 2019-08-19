Глава Госкино Филипп Ильенко уходит с должности и поделился планами на будущее

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что подал в отставку. Он подчеркнул, что не хочет превращать борьбу за руководящую должность в триллер с элементами сложно постановочного экшена.

Соответствующее заявление об увольнении Ильенко написал и подал премьер-министру Украины 19 августа, рассказал он в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

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По его словам, это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Мы с вами прошли головокружительный путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли сегодня. Я горжусь результатами нашего совместного труда,

– заявил Ильенко.

Он также подчеркнул, что сегодня в Украине руководящая должность на государственной службе – это скорее проклятье, чем награда.

"Своему преемнику или преемнице я хочу пожелать мудрости. Надеюсь, вы сохраните все наши достижения и продолжите начатое", – рассказал глава Госкино.

Кроме того, он поделился своими планами на ближайшее будущее – сказал, что хочет наконец нормально отдохнуть.

Что известно о работе Госкино?Государственное агентство Украины по вопросам кино входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии.



Госкино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.