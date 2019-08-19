Голова Держкіно Пилип Іллєнко йде з посади і поділився планами на майбутнє

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що подав у відставку. Він підкреслив, що не хоче перетворювати боротьбу за керівну посаду у трилер з елементами складно постановочного екшену.

Відповідну заяву про звільнення Іллєнко написав та подав прем'єр-міністру України 19 серпня, розповів він у відео, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

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За його словами, це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відкритий конкурс і призначити нового керівника.

Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі сьогодні. Я пишаюся результатами нашої спільної праці,

– заявив Іллєнко.

Він також підкреслив, що сьогодні в Україні керівна посада на державній службі – це радше прокляття, ніж нагорода.

"Своєму наступнику чи наступниці я хочу побажати мудрості. Сподіваюся, ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате", – розповів голова Держкіно.

Крім того ,він поділився своїми планами на найближче майбутнє – сказав, що хоче нарешті нормально відпочити.

Що відомо про роботу Держкіно?Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії.



Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.