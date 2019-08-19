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      Голова Держкіно Пилип Іллєнко йде з посади і поділився планами на майбутнє

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      Голова Держкіно Іллєнко подав у відставку
      Голова Держкіно Іллєнко подав у відставку / uatv.ua

      Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що подав у відставку. Він підкреслив, що не хоче перетворювати боротьбу за керівну посаду у трилер з елементами складно постановочного екшену.

      Відповідну заяву про звільнення Іллєнко написав та подав прем'єр-міністру України 19 серпня, розповів він у відео, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

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      За його словами, це дозволить вже новому уряду найближчим часом провести відкритий конкурс і призначити нового керівника. 

      Ми з вами пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі сьогодні. Я пишаюся результатами нашої спільної праці,
      – заявив Іллєнко.

      Він також підкреслив, що сьогодні в Україні керівна посада на державній службі – це радше прокляття, ніж нагорода.

      "Своєму наступнику чи наступниці я хочу побажати мудрості. Сподіваюся, ви збережете всі наші досягнення і продовжите розпочате", – розповів голова Держкіно.

      Крім того ,він поділився своїми планами на найближче майбутнє – сказав, що хоче нарешті нормально відпочити.

      Що відомо про роботу Держкіно?Державне агентство України з питань кіно входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері кінематографії.

      Держкіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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