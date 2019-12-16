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      Марина Порошенко йде з посади голови Українського культурного фонду

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      Марина Порошенко склала повноваження голови УКФ / 24 канал

      Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко подала заяву на звільнення з посади голови Наглядової ради Українського культурного фонду.

      Володимир Бородянський звернувся із відповідним проханням до наглядової ради УКФ ще минулого тижня, про це міністр культури, молоді і спорту написав у своєму телеграм-каналі.

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      Марина Порошенко подала заяву на звільнення 16 грудня. Бородянський також додав, що нового голову УКФ оберуть на засіданні Наглядової ради у січні 2020 року.

      Переконаний, що для державної інституції, якою є УКФ, важливо залишатися поза політичними суперечками та виключити заполітизованість позиції голови наглядової ради,
      – розповів Бородянський.

      Марина Порошенко вважає, що єдиною претензією до неї є її прізвище.

      "Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом президента, і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Прикро, коли люди, які йшли до влади, обіцяючи великі справи, – легко розмінюються на дрібні інтриги та популістичні дії", – повідомила вона у своєму відеозверненні.

      Марина Порошенко також додала, що не буде боротися за посаду, тому прийняла рішення добровільно скласти повноваження голови УКФ.

      Маю намір і далі займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою та культурними і мистецькими проєктами,
      – додала вона.

      Що треба знати про Український культурний фонд?

      Його створили у 2017 році. Мета цієї державної установи:

      • сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі,
      • забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання,
      • підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

      Діяльність фонду, згідно з чинним законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Петро Порошенко
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