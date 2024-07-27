На вопрос журналистов, не заметила ли она в поведении сына чего-то подозрительного, она ответила: "нет".

Смотрите также Как относился Зинченко к Фарион и языковому вопросу: комментарий его мамы

По ее словам, Вячеслав планировал развиваться и во время последних разговоров у них происходили обычные будничные диалоги о его будущем.

Он планировал дальше развиваться, совершенствоваться. Потому что я его спрашивала, что мы дальше будем делать. Он сказал, что 10 августа он пойдет на курсы водителей. То есть у нас происходили обычные разговоры. Ничего я не заметила,

– рассказала Елена Зинченко.

Она также рассказала, что средства ему давал отец и он сам зарабатывал в интернете на криптовалюте.

Об Ирине Фарион, по словам матери, сын никогда не вспоминал, а она сама уверяет, что не знала о взглядах языковеда. Парень хотел стать военным.

Важно. Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Сейчас парня отправили во львовское СИЗО на 60 суток без права внесения залога.