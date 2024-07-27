На вопрос журналистов, не заметила ли она в поведении сына чего-то подозрительного, она ответила: "нет".
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По ее словам, Вячеслав планировал развиваться и во время последних разговоров у них происходили обычные будничные диалоги о его будущем.
Он планировал дальше развиваться, совершенствоваться. Потому что я его спрашивала, что мы дальше будем делать. Он сказал, что 10 августа он пойдет на курсы водителей. То есть у нас происходили обычные разговоры. Ничего я не заметила,
– рассказала Елена Зинченко.
Она также рассказала, что средства ему давал отец и он сам зарабатывал в интернете на криптовалюте.
Об Ирине Фарион, по словам матери, сын никогда не вспоминал, а она сама уверяет, что не знала о взглядах языковеда. Парень хотел стать военным.