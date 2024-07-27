На питання журналістів, чи не помітила вона у повідінці сина чогось підозрілого, вона відповіла: "ні".

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За її словами, Владислав планував розвиватися та під час останніх розмов у них відбувались звичайні буденні діалоги про його майбутнє.

Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися. Бо я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв. Тобто у нас відбувалися звичайні розмови. Нічого я не помітила,

– розповіла Олена Зінченко.

Вона також розповіла, що кошти йому давав батько, а також він сам заробляв в інтернеті на криптовалюті.

Про Ірину Фаріон, за словами матері, син ніколи не згадував, а вона сама запевняє, що не знала про погляди мовознавиці. Хлопець хотів стати військовим.

Важливо. Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 18-річному Владиславу Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Наразі хлопця відправили до львівського СІЗО на 60 діб без права внесення застави.