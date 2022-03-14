Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook. В частности, Мэр Киева прикрепил видео со встречи с главой ПЦУ Митрополитом Эпифанием.

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"Встретился с Митрополитом Эпифанием – предстоятелем Православной церкви Украины. Владыка подарил икону Святого Архангела Михаила, который считается покровителем воинов, борющихся за правду. А также – защитником Киева. Убежден в том, что мы сможем защитить вместе с нашим символом, Святым Михаилом наш город от орды, которая сейчас прет на Киев", – заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что Киев был и останется свободным городом, где живут свободные люди, любящие свободу и никогда на колени не встанут.

Владыка Эпифаний благословил киевлян в защиту своего города.

Мы вместе и дальше будем противостоять врагу, и непременно победа будет на нашей стороне. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина в защиту, дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять выпавшим на нашу судьбу вызовам.

– отметил он.

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