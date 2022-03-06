Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что сообщение об обстрелах храмов поступает отовсюду. Враг открывает огонь даже по тем святыням, где нашли убежище беженцы.

Обратите внимание Митрополит Епифаний объяснил, как быть в Прощенное воскресенье в условиях войны

Как Предстоятель я обращаюсь к русским убийцам – не увеличивайте меру своего преступления уничтожением святынь, особенно когда вы лицемерно оправдываете себя "защитой Церкви",

– подчеркнул Епифаний.

Он также обратился к международному сообществу и особенно к религиозным лидерам. Он призвал их поднять свой голос в сопротивлении очередному преступлению России. Словом и делами сделать все возможное, чтобы обстрелы и бомбежки остановились.

Обратите внимание! Россия 6 февраля разбомбила храм в селе Бобрик Киевской области.

Храм в селе Бобрик / "Правда Геращенко"

Митрополит Киевский и всея Украины также обратился к руководителям Московского патриархата.

"Гласно требуйте от России, от Московского патриарха остановить варварские обстрелы! Не прячьтесь за всеобщими пожеланиями мира, но говорите правду, как заповедал Господь", - заявил Епифаний.

Кроме того, митрополит призвал закрыть небо над Украиной. Он подчеркнул: Путин и так считает, что воюет на нашей земле "с Америкой и НАТО".

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