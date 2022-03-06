Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що повідомлення про обстріли храмів надходить звідусіль. Ворог відкриває вогонь навіть по тих святинях, де знайшли прихисток біженці.

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Як Предстоятель, я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо, коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом церкви",

– наголосив Епіфаній.

Він також звернувся до міжнародної спільноти та особливо до релігійних лідерів. Він закликав їх піднести свій голос у спротиві черговому злочину Росії. Cловом та ділами зробити все можливе, щоби обстріли та бомбардування зупинилися.

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Храм у селі Бобрик / Фото "Правда Геращенко"

Митрополит Київський і всієї України також звернувся до очільників Московського патріархату.

"Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь", – заявив Епіфаній.

Окрім того, митрополит закликав закрити небо над Україною. Він наголосив: Путін і так вважає, що воює на нашій землі "з Америкою і НАТО".

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