Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що повідомлення про обстріли храмів надходить звідусіль. Ворог відкриває вогонь навіть по тих святинях, де знайшли прихисток біженці.
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Як Предстоятель, я звертаюся до російських вбивць – не збільшуйте міру свого злочину знищенням святинь, особливо, коли ви лицемірно виправдовуєте себе "захистом церкви",
– наголосив Епіфаній.
Він також звернувся до міжнародної спільноти та особливо до релігійних лідерів. Він закликав їх піднести свій голос у спротиві черговому злочину Росії. Cловом та ділами зробити все можливе, щоби обстріли та бомбардування зупинилися.
Храм у селі Бобрик / Фото "Правда Геращенко"
Митрополит Київський і всієї України також звернувся до очільників Московського патріархату.
"Голосно вимагайте від Росії, від Московського патріарха зупинити варварські обстріли! Не ховайтеся за загальними побажаннями миру, але говоріть правду, як заповідав Господь", – заявив Епіфаній.
Окрім того, митрополит закликав закрити небо над Україною. Він наголосив: Путін і так вважає, що воює на нашій землі "з Америкою і НАТО".
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