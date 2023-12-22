Влада и Константин Либеровы – супруги фотографы – снимают в самых горячих точках фронта. Их кадры облетают весь мир.

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Владу Либерову ранили

Сначала в инстаграмм-аккаунте появилось видео, на котором видно, как осматривают рану Влады. Кадрамы поделился Константин Либеров. Несмотря на ранения, фотограф находит силы улыбнуться в камеру.

Впоследствии Влада вышла на связь. Она поблагодарила украинцев за поддержку и подчеркнула, что относительно все хорошо. Работа продолжится в запланированном режиме. В то же время, несколько дней на съемки будет выезжать только Константин, поскольку у Влады – временные проблемы с передвижением.

Украинцы очень переживают за Владу. Они желают ей скорейшего выздоровления.

Пока неизвестно, где именно ранили фотографа. В инстаграмме Либеровых свежий материал датируется 11 декабря. Тогда фотографы показали, как выглядит Авдеевка – российские захватчики не оставляют попыток захватить город. Работы Либеровых поражают своим профессионализмом и шокируют правдой, которую открывают.