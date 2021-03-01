Власть в России окончательно перешла в руки силовиков и бандитов. Если раньше Володимир Путин пытался играть в демократию, то недавно дал понять – в стране устанавливается военная диктатура, а все несогласные попадут под каток репрессий.

Вместо ежегодного обращения к федеральному собранию, Путин обратился к коллегии ФСБ. Возникает вопрос – почему силовики остались единственной опорой главы Кремля и что будет с Россией дальше.

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Грузия поссорилась с НАТО

Тем временем Кремль не оставил в покое и Грузию. Еще пару месяцев назад в НАТО готовили для этой страны план действий по членству в НАТО, а в последние 2 недели резко отвернулись. И виной всему заигрывание "теневого правителя" Бидзина Иванишвили с его давним другом Путиным.

Почему Грузия теряет поддержку Запада и при чем здесь война в Карабахе. Про это и не только узнайте в прямой трансляции с журналистом и автором проекта "Теории заговора" Алексеем Печием. Смотрите на ютубе 24 канала 1 марта о 18:00.

Прямая трансляция с Алексеем Печием: смотрите видео