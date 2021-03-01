Влада в Росії остаточно перейшла в руки силовиків і бандитів. Якщо раніше Володимир Путін намагався грати в демократію, то недавно дав зрозуміти – в країні встановлюється військова диктатура, а всі незгодні потраплять під каток репресій.

Замість щорічного звернення до федерального зібрання, Путін звернувся до колегії ФСБ. Виникає питання –чому силовики залишилися єдиною опорою глави Кремля і що буде з Росією далі.

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Грузія посварилася з НАТО

Тим часом Кремль не залишив у спокої і Грузію. Ще декілька місяців тому в НАТО готували для цієї країни план дій щодо членства в НАТО, а в останні 2 тижні різко відвернулися. І виною всьому стало загравання "тіньового правителя" Бідзіна Іванішвілі з його давнім другом Путіним.

Чому Грузія втрачає підтримку Заходу і при чому тут війна в Карабасі. Про це і не тільки дізнайтеся в прямій трансляції з журналістом і автором проєкту "Теорії змови" Олексієм Печієм. Дивіться на ютубі 24 телеканалу 1 березня о 18:00.

Пряма трансляція з Олексієм Печієм: дивіться відео