Во время выступления на ВСК Кличко отметил, что столичная община ожидает решения проблем тех критических объектов, которые находятся на балансе государства. Видео выступления мэра выложил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

"Мы говорим о критических объектах, от которых на сегодня зависит жизнедеятельность города. Мост Патона, который находится в критическом состоянии, взяло на себя государство, чтобы его отстроить. Теперь ничего не происходит. Дарницкий мост, который также находится на балансе государства. Содержание, уборка и доведение до сдачи в эксплуатацию этого моста уже много лет также не проводится. У нас много вопросов, касающихся культурного наследия. Гостиный двор, который также государство забрало от общины. Это здание разрушается, и также там есть угроза метрополитена, потому что здание стоит прямо на ветке метро и сверху постоянно капает", – перечислил проблемы Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что таких проблемных объектов государственной собственности очень много в Киеве.

"Надеемся, что депутаты Верховной Рады будут участвовать в событиях, которые происходят в городе Киеве. От города Киева зависит вообще стабильная ситуация по всей стране. И каждый город или городок смотрит на Киев – стабильная ситуация или нет", – подчеркнул Кличко.

Дмитрий Белоцерковец отметил, что проблемами столицы центральная власть заинтересовалась впервые за два года.

"Центральная власть впервые за более чем два года войны сделала вид, что вспомнила о Киеве. Пригласили мэра столицы на заседание ВСК. Сделали это сугубо для своей картинки, но узнали о себе много нового. Например, что пока они давят на киевлян, Гостиный двор и Дом Сикорского – на балансе у центральной власти – стоят заброшенные. Хотя община не раз обращалась передать на баланс города объекты. Стоят заброшенные Дарницкий мост и мост Патона, которые территориально в Киеве, а в реальности – на балансе чиновников из центра. Одним словом, неудобно для власти получилось. Но полезно", – заявил Дмитрий Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в конце февраля приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения. Возглавил комиссию народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Эксперты считают, что создание такой комиссии – это очередная попытка снять Виталия Кличко с должности председателя КГГА.