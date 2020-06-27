В этой стране последнее, на что человек может рассчитывать – это государство. К сожалению.

Як людина, яка знає, що таке вмить втратити дім, наскільки це боляче і наскільки прикро бачити, як держава відвертається від тебе і твоїх проблем, я чудово розумію емоції постраждалих від вибуху газу на Позняках.

Читайте також: Рівень токсичності в уряді зростає, або Дорогу колишнім регіоналам

Влада, іноді, приємно дивує

Але іноді стаються дива. Скажімо, вчора мені було дуже приємно бачити, як держава вирішує проблему киян, які втратили дім через згаданий вибух. Це дійсно нонсенс – лише за 5 днів домовитися із забудовниками, отримати ключи від нових квартир і передати їх постраждалим. Я щиро радий за цих людей і дуже хочу вірити, що таке ставлення стане прецедентом. Якби держава так поводилась завжди, ні я, ні 1,5 млн моїх земляків не мали б досвіду багаторічних митарств по приймах та зйомних кутах.

Це і є ефективність. Повірте, коли приходить біда, нікого не цікавить, хто саме допоможе – президент, міністр чи дрібний клерк, як вони це зроблять і скільки сил на це витратять. Якщо ти держава – візьми і зроби.

І аби остаточно не псувати намолений хейт недоречним позитивом, нагадаю, що вирішенням таких питань має займатися мерія, а не Офіс президента. Так, та сама мерія, яка тримає всіх забудовників – виділяє їм землю, видає дозволи та інше. Невже мер Кличко не може вирішити це питання? Невже тимчасове житло та смішна компенсація, якої сім'ї не вистачить на 3 місяці оренди – це все, на що здатна столична влада? Якщо так, то хто тоді керує містом – мер чи забудовники?

Автор: Сергій Іванов