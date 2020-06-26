Ректора, після десяти років керування якого, очолюваний ним університет опинився на 93 місці в рейтингу українських вишів. Але який не соромиться купляти собі службові автівки за 60 000 доларів. Настільки токсичного персонажа, що навіть парламент відмовився обрати Шкарлета міністром – тому Кабміну довелося власним рішенням призначити його в.о.

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І це тільки початок...

Шкарлет вже оголосив, що вважає правильним скасувати ЗНО для заочників – фактично, легалізувати продаж дипломів всім охочим. Також новий в.о. поскаржився на низьку роль шкільного атестату при вступі в університети – так що ЗНО, очевидно, будуть послаблювати системно. Ну а якщо рекомендували Зеленському Шкарлета на посаду ректори, то і про реформи у вищій освіті можна забути – чекаємо на відміну фінансування вишів за результатами діяльності та дозвіл на вічне ректорство. Власне, заголовки провідних українських ЗМІ дуже красномовні.

Здається, лише вчора вчителям обіцяли 4000 доларів зарплати. А вже за рік вийшов регіонал на чолі міністерства освіти.