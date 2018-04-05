Власть должна выдвинуть единого кандидата в президенты, – Кириленко назвал имя

Вице-премьер-министр Украины и представитель партии "Народный фронт" Вячеслав Кириленко написал, что власть на президентских выборах будет выдвигать одного (единого) кандидата. Таким назвали действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом написал Вячеслав Кириленко в Twitter.

Читайте также: Президентские выборы-2019: Тимошенко продолжает лидировать в соцопросах

Накануне вице-премьер-министр отметил, что в случае отсутствия у коалиции единого кандидата на президентских выборах – она их может проиграть. А главная задача такой позиции – не допустить реванша пророссийских сил.