Власть должна выдвинуть единого кандидата в президенты, – Кириленко назвал имя
Вице-премьер-министр Украины и представитель партии "Народный фронт" Вячеслав Кириленко написал, что власть на президентских выборах будет выдвигать одного (единого) кандидата. Таким назвали действующего Президента Украины Петра Порошенко.
Об этом написал Вячеслав Кириленко в Twitter.
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Накануне вице-премьер-министр отметил, что в случае отсутствия у коалиции единого кандидата на президентских выборах – она их может проиграть. А главная задача такой позиции – не допустить реванша пророссийских сил.
Источник: 24 Канал
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