Власть еще одной страны будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России
Чемпионат мира по футболу в России будет бойкотировать высшее руководство Финляндии.
Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в Twitter.
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"Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это – не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", – написал дипломат.
Напомним, о дипломатическом бойкоте чемпионата в России уже заявили представители власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши.
К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.
Источник: 24 Канал
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