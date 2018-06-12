Власть еще одной страны будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России

Чемпионат мира по футболу в России будет бойкотировать высшее руководство Финляндии.

Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в Twitter.

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"Высшее руководство Финляндии не принимает участия в чемпионате. Это – не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", – написал дипломат.

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 12 червня 2018 р.

Напомним, о дипломатическом бойкоте чемпионата в России уже заявили представители власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши.



К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.