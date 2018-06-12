Влада ще однієї країни бойкотуватиме Чемпіонат світу з футболу в Росії
Чемпіонат світу з футболу в Росії бойкотуватиме вище керівництво Фінляндії.
Про це повідомив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров у Twitter.
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"Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це – не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє", – написав дипломат.
Нагадаємо, про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі.
До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.
Джерело: 24 Канал
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