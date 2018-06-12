Влада ще однієї країни бойкотуватиме Чемпіонат світу з футболу в Росії

Чемпіонат світу з футболу в Росії бойкотуватиме вище керівництво Фінляндії.

Про це повідомив посол України у Фінляндії Андрій Олефіров у Twitter.

Читайте також: Меркель вимуштрувала футболістів збірної перед поїздкою в Росію: деталі

"Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це – не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє", – написав дипломат.

Вище керівництво Фінляндії не бере участь у чемпіонаті. Це - не моя заслуга, а здорового глузду. Ми кожен на своєму місці робимо своє. Але давайте у Тві, де ми присутні, виведемо #BoycottWorldCup2018 у лідери. Пропозиція. pic.twitter.com/6TplTC3sox — Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі.



До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.