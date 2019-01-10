Власть использует субсидии не для защиты населения, а для обогащения олигархов, – Соболев

Введенная при президенте Порошенко система субсидий – это очередная схема перекачки денег из государственного бюджета в карманы владельцев облгазов и облэнерго, а не помощь бедным украинцам.

Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, говорится на сайте партии.

Это фактически попытка посадить на крючок десятки миллионов избирателей, которых потом на выборах будут заставлять голосовать за "правильного" кандидата,

– возмутился он.

Политик напомнил, что механизм субсидий существует во многих странах. Он позволяет помочь и защитить 5-7% населения, которые имеют малые доходы. Зато в Украине эта система превращает миллионы граждан в рабов государства, отметил Сергей Соболев.

Сейчас количество субсидиантов необоснованно сокращается, обратил внимание заместитель руководителя фракции. И это не связано с тем, что растут доходы людей и они не могут претендовать на помощь государства. Дело в том, что практически каждый год или полгода действующая власть вводит новые механизмы, которые препятствуют получению субсидий, пояснил парламентарий.

"Сейчас дошли до того, что начали ограничивать доступ к субсидиям целой категории граждан: тех, кто месяцами не может найти работу, кто работает за рубежом. Власти выбросили людей за границу, не могут обеспечить их рабочими местами в Украине, а страдают теперь их семьи. С новым порядком начисления субсидий они не смогут получить помощь государства", – отметил Сергей Соболев.

Представитель "Батькивщины" прогнозирует, что вскоре, после новых повышений цены на газ, может выйти очередное решение властей о том, что определенные категории граждан не подпадают под выплату субсидий: "Таким образом искусственно сокращается количество тех, кто может получать субсидии, хотя доходы этих людей резко уменьшаются".