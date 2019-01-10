Влада використовує субсидії не для захисту населення, а для збагачення олігархів, – Соболєв

Запроваджена при президентові Порошенку система субсидій – це чергова схема перекачування грошей з державного бюджету в кишені власників облгазів та обленерго, а не допомога бідним українцям.

Про це заявив заступник керівника фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, йдеться на сайті партії.

Це фактично спроба посадити на гачок десятки мільйонів виборців, яких потім на виборах змушуватимуть голосувати за "правильного" кандидата,

– обурився він.

Політик нагадав, що механізм субсидій існує в багатьох країнах. Він дозволяє допомогти та захистити 5-7% населення, які мають малі доходи. Натомість в Україні ця система перетворює мільйони громадян у рабів держави, зауважив Сергій Соболєв.

Наразі кількість субсидіантів необґрунтовано скорочується, звернув увагу заступник керівника фракції. І це не пов’язано з тим, що зростають доходи людей і вони не можуть претендувати на допомогу держави. Справа в тому, що фактично кожен рік або півроку чинна влада запроваджує нові механізми, які перешкоджають отриманню субсидій, пояснив парламентарій.

"Зараз дійшли до того, що почали обмежувати доступ до субсидій цілої категорії громадян: тих, хто місяцями не може знайти роботу, хто працює за кордоном. Влада викинула людей за кордон, не може забезпечити їх робочими місцями в Україні, а страждають тепер їхні родини. З новим порядком нарахування субсидій вони не зможуть отримати допомогу держави", – зазначив Сергій Соболєв.

Представник "Батьківщини" прогнозує, що невдовзі, після нових підвищень ціни на газ, може вийти чергове рішення влади про те, що певні категорії громадян не підпадають під виплату субсидій: "Таким чином штучно скорочується кількість тих, хто може отримувати субсидії, хоча доходи цих людей різко зменшуються".