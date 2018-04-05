"Власть меня не интересует": Вакарчук объяснил, почему оказался среди кандидатов на пост

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что его присутствие в рейтингах на пост Президента Украины – это вина политиков и политтехнологов, которые почему-то решили его туда включить.

Об этом известный певец рассказал во время выступления на открытой лекции со студентами и журналистами в Киево-Могилянской Академии, передает Styler.

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"С вопросом, откуда так взялось, что Вакарчук в рейтингах, обратитесь к нашим политикам. Это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтингах. Это они за 26 лет привели к тому, что люди им не верят, и начинают смотреть на других людей ", – сказал музыкант.

Он признался, что очень гордится тем, что прожил свои сорок два года так, что его могут даже потенциально включить в президентские рейтинги.

Я жил свою жизнь достойно и честно. Я честно зарабатывал деньги. Я никогда не стремился к власти. Вы знаете, что у меня был год, когда я был депутатом Верховной Рады. Я был первым человеком в истории украинской власти, который добровольно от нее отказалась. Власть меня не интересует! Но спросите политиков, почему мы вынуждены говорить сегодня о таких людях, как я, не как о музыкантах на сцене, не как о людях, которые занимаются творчеством. Почему о таких людях говорят, как о тех, которые должны идти и исправлять те ошибки политиков, которые они наделали за эти 26 лет!

– отметил Вакарчук.

По словам лидера "Океана Эльзы", он очень рад, что сейчас не имеет никакого отношения к политической жизни.

"Я очень рад, что меня сегодня нельзя назвать политиком. Я счастлив, потому что я не такой, как все они! Не дай бог мне быть похожим на них! Не дай бог любому из нормальных людей проживать такие жизни, как живут они, какими методами действуют они ", – отметил он.

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Также, украинский музыкант еще раз опроверг слухи о том, что имеет политические амбиции.

"Дело точно не в моих собственных амбициях. Их нет и не существует. И не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом, мы не обсуждали даже гипотетически таких вещей. Но когда-то давно, еще до Майдана я себе сказал, а Майдан это подтвердил: я никогда не буду стоять в стороне от вещей, которые происходят в государстве. Наиболее эффективными способами, которыми могу менять свою страну, я буду это делать. И никто меня в этом не остановит ", – подытожил Вакарчук.