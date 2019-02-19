Власть не предоставила помощи – в ГПУ объяснили, почему дела Майдана не расследованы

С кровавых событий Революции Достоинства прошло 5 лет, а большинство виновных не наказано, а некоторые и до сих пор работают в правоохранительных органах.

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры на пресс-конференции Сергей Горбатюк заявил, что той помощи, о которой много говорили власти и правоохранительные органы по расследованию дел Майдана, они не получали.

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По его словам, помогали следствию только семьи Небесной сотни и их адвокаты.

Каждый из представителей власти заявлял о приложенных усилиях, но на практике все это не подтверждалось,

– заявил Сергей Горбатюк.

36 силовиков, которым объявлено подозрение в этих делах до сих пор работают в правоохранительных органах. Из них десять занимают руководящие должности.

Горбатюк назвал недостаточными результаты расследования из-за количества преступлений, объединенных по делам Майдана.

Они недостаточны, ведь важно не только наказание причастных к совершению преступлений. Важно, чтобы эти результаты меняли правоохранительную систему, которая вместо того, чтобы защищать людей, использовалась для преступлений,

– сказал начальник управления специальных расследований ГПУ.

18 февраля 2014 года мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню. Тогда погибло 23 активиста Майдана и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения. 19 февраля от пуль снайперов в горящем Доме профсоюзов погибло восемь человек.