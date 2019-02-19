Влада не надала допомоги, – у ГПУ пояснили, чому справи Майдану не розслідувані

Від кривавих події Революції Гідності минуло 5 років, а більшість винних не покарані, а деякі й досі працюють в правоохоронних органах.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури на прес-конференції Сергій Горбатюк заявив, що тієї допомоги, про яку багато говорила влада та правоохоронні органи щодо розслідування справ Майдану, вони не отримували.

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За його словами, допомагали слідству тільки сім'ї Небесної сотні та їхні адвокати.

Кожен з представників влади заявляв про докладені зусилля, але на практиці все це не підтверджувалося,

– заявив Сергій Горбатюк.

36 силовиків, яким оголошено підозру у цих справах і досі працюють в правоохоронних органах. З них десятеро займають керівні посади.

Горбатюк назвав недостатніми результати розслідування через кількість злочинів, які об'єднані у справах Майдану.

Вони недостатні, адже важливо не тільки покарання причетних до скоєння злочинів. Важливо, щоб ці результати міняли правоохоронну систему, яка замість того, щоб захищати людей, використовувалася для злочинів,

– сказав начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ.

18 лютого 2014 року мирний протест на Майдані перейшов у гарячу стадію. Запланований мітинг під Верховною Радою перетворився на криваву бійню. Тоді загинуло 23 активісти Майдану та 5 правоохоронців. Ще 500 людей отримали поранення. 19 лютого від куль снайперів в палаючому Будинку профспілок загинули вісім людей.