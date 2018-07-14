Власть оставляет без субсидий родителей, чьи дети зарегистрированы в их жилищах, – Семенуха

В апреле правительство приняло постановление, которым ввело ужесточение требований к получателям субсидий. Такой подход более-менее понятен, когда речь идет о приобретении машины, которой меньше чем пять лет с даты выпуска, или размере квартиры, превышающем 120 квадратных метров.

Об этом в своем видеоблоге "Экономика будущего" рассказал народный депутат Роман Семенуха.

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По его словам, действия по лишению субсидий безработных вызывают недоумение. Они должны в короткие сроки встать на учет в центр занятости. Насколько это реально, понимают все, кто хоть раз сталкивался с официальными органами регистрации и знают их скорость и качество работы.

В противном случае органы соцзащиты зачислят таким гражданам в доход три прожиточных минимума. А это немалая сумма – 5286 гривен, что почти автоматически лишает их права получать субсидию,

– рассказал нардеп.

Он сказал, кроме того, что декларации своих доходов отныне должны предоставлять и те лица, которые зарегистрированы, однако не проживают в квартире или доме и не пользуются услугами ЖКХ.

"Это означает, что власть оставляет без субсидий родителей, чаще всего пенсионеров, чьи дети зарегистрированы в их квартирах, но проживают отдельно. Новый порядок начисления субсидий уже вызвал волну недовольства граждан. Возмущенные украинцы часами выстаивают в очередях в центрах административных услуг, чтобы предоставить обновленные декларации на получение субсидий", – добавил Семенуха.

Видео полного выпуска видеоблога Романа Семенухи "Экономика будущего" за 14 июля 2018