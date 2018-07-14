Влада залишає без субсидій батьків чиї діти зареєстровані в їхніх помешканнях, – Семенуха

У квітні уряд прийняв постанову, якою впровадив посилення вимог до отримувачів субсидій. Такий підхід більш-менш зрозумілий, коли йдеться про придбання автівки, якій менше ніж п’ять років з дати випуску або розмір квартир, що перевищує 120 квадратних метрів.

Про це у своєму відеоблозі "Економіка майбутнього" розповів народний депутат Роман Семенуха.

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За його словами, дії щодо позбавлення субсидій безробітних, викликають подив. Вони мають в коротші строки стати на облік в центр зайнятості. На скільки це реально розуміють всі, хто хоч раз стикався з офіційними органами реєстрації та знають їхню швидкість та якість роботи.

В іншому випадку органи соцзахисту зарахують таким громадянам у дохід три прожиткових мінімуми. А це чимала сума – 5286 гривень, що майже автоматично позбавляє їх права отримувати субсидію, \

– розповів нардеп.

Він сказав, крім того, що декларації своїх доходів відтепер мають надавати і ті особи, що зареєстровані, проте не проживають у квартирі чи будинку та не користуються послугами ЖКГ.

"Це означає, що влада залишає без субсидій батьків, найчастіше пенсіонерів, чиї діти зареєстровані в їхніх помешканнях, проте проживають окремо. Новий порядок нарахування субсидій вже спричинив хвилю невдоволення громадян. Обурені українці годинами вистоюють у чергах в центрах адміністративних послуг, аби подати оновлені декларації на отримання субсидій", – додав Семенуха.

Відео повного випуску відеоблогу Романа Семенухи "Економіка майбутнього" за 14 липня 2018