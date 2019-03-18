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      Власть продолжает провокации против команды Юлии Тимошенко, запугивая избирателей

      61 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / EPA

      До выборов Президента Украины остается меньше двух недель. И чем ближе ко дню голосования, тем более грязные технологии использует действующая власть против своего главного оппонента – Юлии Тимошенко, надеясь оттянуть свой неизбежный конец.

      Люди из разных областей Украины жалуются, что к ним обращаются неизвестные, которые называют себя представителями политических партий, в частности "Батькивщины", предлагают деньги в обмен на голосование и требуют паспортные данные. Жалобщики подозревают, что при этом ведется видеосъемка для дальнейшей фабрикации "доказательств" обвинения в подкупе избирателей, говорится в заявлении партии

      Активисты "Батькивщины" и обычные избиратели получают телефонные звонки, во время которых мошенники, представляются сотрудниками "Опоры" или других наблюдательных организаций, убедившись, что они собираются голосовать за Юлию Тимошенко, обвиняют их в получении взяток, угрожают и оказывают давление, побуждая отказаться от их выбора. Напуганным людям сообщают, что против них открыты уголовные дела, а их голоса якобы будут "аннулированы".

      Подобные инциденты происходят одновременно по всей территории Украины. Очевидно, что в распоряжении злоумышленников находятся базы персональных данных. Учитывая, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура открыто стали на сторону одного из кандидатов на должность президента и уже отметились громкими, хотя и безосновательными, обвинениями в адрес оппозиционных политиков, мы уверены, что и в этом случае речь идет о целенаправленной операции спецслужб, направленной против "Батькивщины" и сторонники Юлии Тимошенко.

      Цель спецоперации – заставить людей отказаться от права свободного выбора, а в случае, если это не удастся, – сорвать выборы Президента Украины.

      Мы считаем, что подобные провокации являются прямым вмешательством в избирательный процесс, а следовательно – уголовным преступлением. Они должны быть тщательно расследованы, их участники и организаторы – установлены и привлечены к ответственности. Понимая, что деятельность провокаторов может прикрываться на самом высоком уровне, мы требуем, чтобы расследование проходило под контролем парламента и независимых общественных организаций.

      Мы также обращаемся к людям, которые попали под давление власти: не бойтесь! Кабинка для голосования – это территория свободы, где вы можете делать ваш сознательный выбор, и никто не в праве о нем узнать.

      blog_ava
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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Новости политики Новости Украины ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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