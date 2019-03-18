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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Влада продовжує провокації проти команди Юлії Тимошенко, залякуючи виборців: заява "Батьківщини"

      220 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / EPA

      До виборів Президента України залишається менше двох тижнів. І чим ближче до дня голосування, тим брудніші технології використовує чинна влада проти свого головного опонента – Юлії Тимошенко, сподіваючись відтягнути свій неминучий кінець.

      Люди з різних областей України скаржаться, що до них звертаються невідомі, які називають себе представниками політичних партій, зокрема й "Батьківщини", пропонують гроші в обмін на голосування і вимагають паспортні дані. Скаржники підозрюють, що при цьому ведеться відеозйомка для подальшої фабрикації "доказів" зі звинувачення їх у підкупі виборців, йдеться у заяві партії

      Активісти "Батьківщини" і звичайні виборці отримують телефонні дзвінки, під час яких шахраї, що представляються співробітниками "Опори" або інших спостережних організацій, переконавшись, що вони збираються голосувати за Юлію Тимошенко, звинувачують їх в отриманні хабарів, погрожують і тиснуть, спонукаючи відмовитися від їхнього вибору. Наляканим людям повідомляють, що проти них відкриті кримінальні справи, а їхні голоси нібито будуть "анульовані".

      Подібні інциденти відбуваються одночасно по всій території України. Очевидно, що в розпорядженні зловмисників перебувають бази персональних даних. Враховуючи, що Служба безпеки України та Генеральна прокуратура відкрито стали на бік одного з кандидатів на посаду президента і вже відзначилися гучними, хоча й безпідставними, звинуваченнями на адресу опозиційних політиків, ми впевнені, що й у цьому разі йдеться про цілеспрямовану операцію спецслужб, спрямовану проти "Батьківщини" і прихильників Юлії Тимошенко.

      Мета спецоперації – змусити людей відмовитися від права вільного вибору, а в разі, якщо це не вдасться, – зірвати вибори Президента України.

      Ми вважаємо, що подібні провокації є прямим втручанням у виборчий процес, а відтак – кримінальним злочином. Вони мають бути ретельно розслідувані, їхні учасники та організатори – встановлені та притягнуті до відповідальності. Розуміючи, що діяльність провокаторів може прикриватися на найвищому рівні, ми вимагаємо, щоб розслідування відбувалося під контролем парламенту та незалежних громадських організацій.

      Ми також звертаємося до людей, які потрапили під тиск влади: не бійтеся! Кабінка для голосування – це територія вашої свободи, де ви можете робити ваш свідомий вибір, і ніхто не в праві про нього дізнатися.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Юлія Тимошенко - новини Новини політики ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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