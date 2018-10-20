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      Власть снова бросила украинцев в рабство, – Ляшко

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      Власть снова бросила украинцев в рабство, – Ляшко
      Власть снова бросила украинцев в рабство, – Ляшко / Фото из свободных сетей

      Власть снова бросила украинцев в рабство МВФ, которое диктует свои кабальные условия миллионам украинцам и делает Украину заложницей. Об этом в своем Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

      "Почему это прямая вина Порошенко и его власти? Потому что за это время они не смогли навести порядок в добыче украинского газа и увеличить его объемы. Там тотальная коррупция!

      Они не смогли внедрить программу энергобережливости и обеспечения кредитов на утепление домов. Там сплошной беспорядок!

      Они не способны развивать экономику, создавать рабочие места и преодолевать бедность. Люди не имеют ни работы, ни достойной оплаты!

      И это прямая вина Порошенко и его власти, которые занимаются коррупцией, а не развитием Украины.

      Но выход есть!

      Прежде всего: изменить власть, избрать нового президента, который предлагает радикально иную экономическую политику.

      Восстановление национальной экономики, создание рабочих мест и гарантия достойных зарплат. И самим стимулировать свою экономику, покупая украинское!

      Мы должны отказаться от рабства МВФ и самим определять экономическую политику.

      Мы должны сделать власть ответственной и сильной, чтобы гарантировать порядок и радикальное изменение экономического курса.

      Нам не нужны сотни депутатов для телешоу. Нам нужны люди с другим мировоззрением, способные защищать национальные интересы Украины и украинцев, а не постоянные заемщики кредитов под кабальные условия", – заявил Олег Ляшко.

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Коррупция Олег Ляшко Радикальна партія
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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