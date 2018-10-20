Власть снова бросила украинцев в рабство, – Ляшко
Власть снова бросила украинцев в рабство МВФ, которое диктует свои кабальные условия миллионам украинцам и делает Украину заложницей. Об этом в своем Facebook написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
"Почему это прямая вина Порошенко и его власти? Потому что за это время они не смогли навести порядок в добыче украинского газа и увеличить его объемы. Там тотальная коррупция!
Они не смогли внедрить программу энергобережливости и обеспечения кредитов на утепление домов. Там сплошной беспорядок!
Они не способны развивать экономику, создавать рабочие места и преодолевать бедность. Люди не имеют ни работы, ни достойной оплаты!
И это прямая вина Порошенко и его власти, которые занимаются коррупцией, а не развитием Украины.
Но выход есть!
Прежде всего: изменить власть, избрать нового президента, который предлагает радикально иную экономическую политику.
Восстановление национальной экономики, создание рабочих мест и гарантия достойных зарплат. И самим стимулировать свою экономику, покупая украинское!
Мы должны отказаться от рабства МВФ и самим определять экономическую политику.
Мы должны сделать власть ответственной и сильной, чтобы гарантировать порядок и радикальное изменение экономического курса.
Нам не нужны сотни депутатов для телешоу. Нам нужны люди с другим мировоззрением, способные защищать национальные интересы Украины и украинцев, а не постоянные заемщики кредитов под кабальные условия", – заявил Олег Ляшко.