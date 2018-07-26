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Власть Житомирской области объявила 2019-й годом Степана Бандеры

28 Читати новину українською
Власть Житомирской области объявила 2019-й годом Степана Бандеры
Власть Житомирской области объявила 2019-й годом Степана Бандеры / Фото из открытых источников

Житомирский областной совет провозгласил 2019-й в области годом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Соответствующее обращение было принято в четверг, 26 июля, на очередной сессии.

Об этом сообщает УНИАН.

Сессия поддержала соответствующее обращение, согласившись с рекомендацией комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, законности, правопорядка и антикоррупционной деятельности.

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Кроме того, облсовет рекомендует Житомирскому городскому совету при формировании городского бюджета на 2019 предусмотреть средства для установки памятника Бандере в Житомире.

Отмечается, что в начале сессии отдельные представители общественности от организации поляков призвали депутатов не голосовать за этот вопрос. Так, с соответствующим предложением в сессионном зале выступила председатель Житомирского областного Союза поляков в Украине Виктория Лясковская-Щур.

В свою очередь украинские националисты при этом выкрикивали Лясковской-Щур "Позор!".

Для исполнения принятого решения в Житомирской области образуют организационный комитет и разработают план мероприятий по празднованию 110-летия со дня рождения Бандеры.

Теги: Новости Украины Новости политики Степан Бандера Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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