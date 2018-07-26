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Влада Житомирщини оголосила 2019-й роком Степана Бандери

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Влада Житомирщини оголосила 2019-й роком Степана Бандери
Влада Житомирщини оголосила 2019-й роком Степана Бандери / Фото з вільних мереж

Житомирська обласна рада проголосила 2019-й в області роком провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Відповідне звернення було схвалене у четвер, 26 липня, на черговій сесії.

Про це повідомляє УНІАН.

Сесія підтримала відповідне звернення, погодившись з рекомендацією комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

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Окрім того, облрада рекомендує Житомирській міській раді при формуванні міського бюджету на 2019 рік передбачити кошти для встановлення пам’ятника Бандері у Житомирі.

Зазначається, що на початку сесії окремі представники громадськості від організації поляків закликали депутатів не голосувати за це питання. Так, з відповідною пропозицією у сесійній залі виступила голова Житомирської обласної Спілки поляків в Україні Вікторія Лясковська-Щур.

У свою чергу українські націоналісти при цьому вигукували Лясковській-Щур "Ганьба!".

На виконання ухваленого рішення у Житомирській області утворять організаційний комітет і розроблять план заходів з відзначення 110-річчя з дня народження Бандери.

Теги: Новини України Новини політики Новини Житомира Степан Бандера
Джерело: 24 Канал
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