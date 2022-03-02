Одобренные дополнительные экономические меры означают, что большая часть российской финансовой системы подпадает под британские санкции. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Великобритании.

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Запрет (входить в порты Великобритании – 24 канал) распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов,

– отметили в Минтранспорте.

Кроме того, введенные дополнительные санкции предусматривают:

ограничение физическим и юридическим лицам на проведение денежных операций с Центральным банком России;

санкции в отношении государственного суверенного фонда (РФПИ) России и его исполнительного директора Кирилла Дмитриева.

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