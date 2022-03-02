Схвалені додаткові економічні заходи означають, що велика частина російської фінансової системи підпадає під британські санкції. Про це повідомили у Міністерстві транспорту Сполученого Королівства.

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Заборона (заходити в порти Великої Британії – 24 канал) поширюється на будь-які судна, якими володіють або керують особи, пов'язані з Росією. Влада також отримає нові повноваження щодо затримання російських судів,

– зазначили у Мінтранспорту.

Окрім цього, запроваджені додаткові санкції передбачають:

обмеження фізичним і юридичним особам на проведення фінансових операцій з Центральним банком Росії;

санкції щодо державного суверенного фонду (РФПІ) Росії та його виконавчого директора Кирила Дмитрієва.

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