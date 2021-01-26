В Дании согласовали сумму компенсаций для владельцев норковых ферм. В течение 2020 года из-за вспышки коронавируса среди норок в стране истребили более 15 миллионов зверьков.

Источник: DR Всего на проект восстановления планируют выделить до 18,8 миллиарда датских крон (более 86,3 миллиарда гривен). Заметьте Премьер Дании расплакалась на ферме, где уничтожили норок Детали компенсации Местные СМИ уже назвали эту сумму "исторически большой".

Какие компенсации получат местные фермеры пока неизвестно.

Однако уже известно, что половину от установленной суммы потратят на компенсацию упущенной выгоды, а также выплаты по долговым обязательствам владельцев норковых ферм.

Кроме того, из этих денег оплатят демонтаж помещений, где жили норки.

Остальную сумму разделят на компенсации за убитых и закопанных норок.

Компенсацию в Дании получат также бизнесмены, деятельность которых связана с норками: в частности, дизайнерские агентства, которые изготавливают норковые шубы. Обратите внимание! В Дании зафиксировали более 200 случаев передачи коронавируса от норок к человеку. Из-за этого местных фермеров заставили убить более 15 миллионов зверят.