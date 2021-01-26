Массовое истребление норок в Дании: власти выделят миллиарды крон для компенсаций
В Дании согласовали сумму компенсаций для владельцев норковых ферм. В течение 2020 года из-за вспышки коронавируса среди норок в стране истребили более 15 миллионов зверьков.
Источник: DR
Всего на проект восстановления планируют выделить до 18,8 миллиарда датских крон (более 86,3 миллиарда гривен).
Заметьте Премьер Дании расплакалась на ферме, где уничтожили норок
Детали компенсации
- Местные СМИ уже назвали эту сумму "исторически большой".
- Какие компенсации получат местные фермеры пока неизвестно.
- Однако уже известно, что половину от установленной суммы потратят на компенсацию упущенной выгоды, а также выплаты по долговым обязательствам владельцев норковых ферм.
- Кроме того, из этих денег оплатят демонтаж помещений, где жили норки.
- Остальную сумму разделят на компенсации за убитых и закопанных норок.
- Компенсацию в Дании получат также бизнесмены, деятельность которых связана с норками: в частности, дизайнерские агентства, которые изготавливают норковые шубы.
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