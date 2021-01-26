У Данії погодили суму компенсацій для власників норкових ферм. Упродовж 2020 року через спалах коронавірусу серед норок у країні винищили понад 15 мільйонів звірят.

Джерело: DR Загалом на проєкт відновлення планують виділити до 18,8 мільярда данських крон (понад 86,3 мільярда гривень). Зауважте Прем'єрка Данії розплакалася на фермі, де знищили норок Деталі компенсації Місцеві ЗМІ вже назвали цю суму "історично великою". Які компенсації отримають місцеві фермери наразі невідомо. Однак вже відомо, що половину від встановленої суми витратять на компенсацію упущеної вигоди, а також виплати за борговими зобов'язаннями власників норкових ферм. Окрім того, з цих грошей оплатять демонтаж приміщень, де жили норки. Решту суми розділять на компенсації за вбитих і закопаних норок. Компенсацію у Данії отримають також бізнесмени, діяльність яких пов'язана з норками: зокрема, дизайнерські агентства, які виготовляють норкові шуби. Зверніть увагу! У Данії зафіксували понад 200 випадків передачі коронавірусу від норок до людини. Через це місцевих фермерів змусили вбити понад 15 мільйонів звірят.