Масове винищення норок у Данії: влада виділить мільярди крон для компенсацій
У Данії погодили суму компенсацій для власників норкових ферм. Упродовж 2020 року через спалах коронавірусу серед норок у країні винищили понад 15 мільйонів звірят.
Джерело: DR
Загалом на проєкт відновлення планують виділити до 18,8 мільярда данських крон (понад 86,3 мільярда гривень).
Зауважте Прем'єрка Данії розплакалася на фермі, де знищили норок
Деталі компенсації
- Місцеві ЗМІ вже назвали цю суму "історично великою".
- Які компенсації отримають місцеві фермери наразі невідомо.
- Однак вже відомо, що половину від встановленої суми витратять на компенсацію упущеної вигоди, а також виплати за борговими зобов'язаннями власників норкових ферм.
- Окрім того, з цих грошей оплатять демонтаж приміщень, де жили норки.
- Решту суми розділять на компенсації за вбитих і закопаних норок.
- Компенсацію у Данії отримають також бізнесмени, діяльність яких пов'язана з норками: зокрема, дизайнерські агентства, які виготовляють норкові шуби.
Поділитися новиною