Те граждане Германии, которых вакцинировали от коронавируса, могут получить привилегии от власти. Они смогут путешествовать, не соблюдая карантин.

Кроме этого, позволят ходить по магазинам без предварительного теста на COVID-19. Все потому, что у вакцинированных выработался иммунитет. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Йенс Шпан.

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Как отметил глава Минздрава, окончательное решение примут уже после того, как в Германии пройдет третья волна коронавируса. Поэтому вакцинированные граждане могут иметь определенные преимущества.

Те, кто получил прививку, смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерскую. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин,

– сказал Шпан.

Глава Минздрава сослался на исследования в Институте Роберта Коха. В нем говорится о том, что на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых отрицательный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.

Карантин в Германии: коротко