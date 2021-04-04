Власти Германии пообещали привилегии для вакцинированных от COVID-19: что им позволят
Те граждане Германии, которых вакцинировали от коронавируса, могут получить привилегии от власти. Они смогут путешествовать, не соблюдая карантин.
Источник:Bild am Sonntag
Кроме этого, позволят ходить по магазинам без предварительного теста на COVID-19. Все потому, что у вакцинированных выработался иммунитет. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Йенс Шпан.
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Как отметил глава Минздрава, окончательное решение примут уже после того, как в Германии пройдет третья волна коронавируса. Поэтому вакцинированные граждане могут иметь определенные преимущества.
Те, кто получил прививку, смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерскую. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин,
– сказал Шпан.
Глава Минздрава сослался на исследования в Институте Роберта Коха. В нем говорится о том, что на 15-й день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых отрицательный тест на COVID-19 и отсутствуют симптомы болезни.
Карантин в Германии: коротко
- В Германии продолжили жесткий карантин до 18 апреля.
- Изначально планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Впрочем, решение спровоцировало шквал критики от бизнеса и общественности.
- До этого предполагалось, что локдаун в Германии могут продлить на весь апрель.
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