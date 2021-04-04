Влада Німеччини пообіцяла привілеї для вакцинованих на COVID-19: що їм дозволять
Ті громадяни Німеччини, яких вакцинували від коронавірусу, можуть отримати привілеї від влади. Вони матимуть змогу подорожувати, не дотримуючись карантину.
Джерело:Bild am Sonntag
Крім цього, дозволять ходити по магазинах без попереднього тесту на COVID-19. Все через те, що у вакцинованих виробився імунітет. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан.
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Як зазначив глава МОЗ, остаточне рішення приймуть вже після того, як у Німеччині мине третя хвиля коронавірусу. Тож вакциновані громадяни можуть мати певні переваги.
Ті, хто отримав щеплення, зможуть без тестів ходити по магазинах або в перукарні. Також, як вважають в Інституті Роберта Коха, їм більше не потрібно буде дотримуватися карантину,
– сказав Шпан.
Голова МОЗ послався на дослідження в Інституті Роберта Коха. У ньому мовиться про те, що на 15-й день після завершення вакцинації люди менш заразливі, ніж ті, у яких негативний тест на COVID-19 і відсутні симптоми хвороби.
Карантин у Німеччині: коротко
- У Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня.
- Спершу планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Втім, рішення спровокувало шквал критики від бізнесу та громадськості.
- До цього передбачалося, що локдаун в Німеччині можуть продовжити на весь квітень.
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