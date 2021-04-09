Японское правительство хочет спустить воду в океан с атомной электростанции "Фукусима-1", информируют СМИ. Против такого решения выступают экологи и местные рыбаки.

Власти Японии уверяют, что вред от этого шага минимален, ведь радиоактивная вода – очищена. Официальное решение должны принять на встрече министров 13 апреля.

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Отходы с "Фукусимы" хранятся в специальных резервуарах

Как информируют СМИ, водные отходы с "Фукусимы" пока хранят в специализированных резервуарах. Отходы якобы очищены, однако до сих пор содержат радиоактивный тритий. Для того, чтобы вода попала в океан, уровень трития следует снизить. На это может уйти 2 года.

Правительство должно было решить, что сделать с водой с АЭС

Отметим, что недавно премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что его правительство должно решить, сливать ли воду с "Фукусимы". Глава федерации рыболовецких кооперативов Японии Хироши Киши настаивал, что этого делать нельзя.

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К аварии на "Фукусиме" привело мощное землетрясение

В Японии 11 марта 2011 года случилась масштабная авария на АЭС "Фукусима-1". К аварии привело мощное землетрясение. Оно унесло жизни около 16 тысяч человек, еще более 2 тысяч – пропали без вести. Чтобы избежать влияния радиации, властям пришлось эвакуировать около 200 тысяч человек.