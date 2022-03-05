Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, власть в городе работает под украинским флагом несмотря на действия оккупантов.

Важно Радиационный фон на ЗАЭС в норме и не представляет угрозы

Власти Энергодара сменили мэрию на пиццерию

Мы вынуждены работать в помещении, которое нам предоставил владелец пиццерии. Но, так или иначе, местная власть ведет работу под флагами Украины,

– отмечает первый заместитель городского головы Иван Самойдюк.

Местная власть подчеркивает, что сегодня работают коммунальные службы, дежурят на улицах наши ребята патрулируют, чтобы не было мародерства. Поэтому мэрия Энергодара просто не может бездействовать.

Я уверен: даже несмотря на то, что сегодня у нас стоят танки и атомная станция под контролем российских войск, мы в этой войне победили,

– подчеркивает он.

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