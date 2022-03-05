Як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, влада в місті працює під українським прапором попри дії окупантів.

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Влада Енергодара змінила мерію на піцерію

Ми змушені працювати в приміщенні, яке нам надав власник піцерії. Але, так чи інакше, місцева влада веде роботу під прапорами України,

– наголошує перший заступник міського голови Іван Самойдюк.

Місцева влада наголошує на тому, що сьогодні працюють комунальні служби, чергують на вулицях наші хлопці, патрулюють, щоб не було мародерства. Тож мерія Енергодара просто не може бездіяти.

Я впевнений: навіть не зважаючи на те, що сьогодні у нас стоять танки і атомна станція під контролем російських військ, ми в цій війни вже перемогли,

– підкреслює він.

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