Власть Китая блокирует независимые исследования происхождения COVID-19. Она не допускает журналистов и ученых в район, из которого мог распространиться коронавирус.

Блокирование любых независимых расследований происходит от высшего руководства коммунистического Китая. Об этом сообщили в расследовании Associated Press.

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Заражение от диких животных

Главной версией заражения человека COVID-19 длительный период было инфицирование на рынке от дикого животного. Медицинское руководство Китая после начала заболеваемости направило специальную группу для исследования.

В результате эксперты собрали сотни образцов, дезинфицировали рынок и сожгли продукцию. В конце января китайские ученые сообщили, что 33 пробы дали положительный результат на коронавирус, а большинство из них обнаружили в месте, где торговали дикими животными.

Потребность в контроле

Когда заболеваемость COVID-19 начала увеличиваться, ученые начали публиковать ряд исследований. В одном из них утверждали без конкретных доказательств, будто вирус на самом деле распространился не с рынка, а из лаборатории возле него. Через некоторое время публикацию удалили, но она вызвала потребность в контроле имиджа Китая.

После того случая все выводы исследований начали согласовывать с чиновниками правительства. В частности это подтверждают документы, которые имеет издание Associated Press.

Согласование публикаций, связанных с COVID-19

Лидер Китая Си Цзиньпинь заявил, что необходима координация исследований COVID-19. После того Кабмин страны:

выпустил распоряжение с пометкой "не разглашать";

создал специальную группу, которая согласовывала все публикации, связанные с COVID-19.

Строгие правила

Также подтвердили, что все, кто публикует материалы о коронавирусе без согласования, должны быть привлечены к ответственности.

Правила очень строгие, они не имеют никакого смысла,

– подчеркнул один из экс-заместителей директора Центра по контролю заболеваний Китая.

Вирус от летучих мышей

Долгое время в мире считали, что вирус передался людям через летучих мышей. В провинции Юньнань, в 1,6 тысячи километров от Уханя, есть известняковые пещеры, в которых проживают летучие мыши. Недалеко от них есть поселения людей. Более того, в этих пещерах есть места, священные для буддистов, то есть они их посещают и могут контактировать с летучими мышами.

Эксперты Китая брали образцы животных в этом районе, однако вскоре китайские власти засекретили данные. Также закрыли доступ к пещерам. Сейчас там работают местные ученые под пристальным контролем властей.

Они (власти Китая – 24 канал) отбирают только тех людей, которым можно доверять, кого они могут контролировать,

— заявил изданию эксперт по здравоохранению, который регулярно работает с китайскими властями.

Государственные медиа Китая продвигали идею, что коронавирус завезли из другой страны в упаковке морепродуктов. Другие ученые такую идею отрицают. Так как заразиться через упакованные продукты невозможно, и каких-то реальных подтверждений этой теории нет.

Отказ в поиске нулевого пациента

Также к китайским властям предъявляют претензию в том, что они фактически отказываются искать так называемого нулевого пациента, то есть человека, который первым заразился коронавирусом. Сделать это можно благодаря проверке старых образцов больных гриппом, однако власти Китая этого не делают, или не говорят, что делают.

Есть мнение, что коронавирус в Китае появился раньше 2019 года. Директор-основатель представительства американского Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Рэй Ип подтвердил, что Пекин может опубликовать эти данные, если ему будет выгодно. Власти Китая очень тяжело утверждают визиты специалистов ВОЗ в страну и заставляют полностью согласовывать их исследования.

В январе 2021 года экспертная группа ВОЗ должна посетить Китай и, в частности, должна исследовать случаи коронавируса, которые произошли в Китае до декабря 2019 года.